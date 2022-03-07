Глава МЗС Франції: Україна вийде з війни переможцем

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вірить у перемогу України над Росією, попри великі втрати, повідомляє Deutsche Welle.

"Вважаю, що Україна переможе. Уже протягом десяти днів найбільше вражає - опір України в таких масштабах, яких експерти не могли собі уявити" , - заявив він в ефірі телеканалу France 5.

Ле Дріан висловив упевненість, що західні санкції проти РФ у довгостроковій перспективі утримуватимуть Путіна від подальшої агресії.