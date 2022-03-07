Ціна на нафту злетіла до 140 доларів за барель

Нафта подорожчала в понеділок до максимального рівня з 2008 р., досягнувши майже $140 за барель, після повідомлень про можливе запровадження США заборони на її імпорт із Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сполучені Штати разом із союзниками в Європі "активно обговорюють" можливість відмови від імпорту російської нафти, заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу NBC.

Вашингтон може піти на ембарго і без участі європейських союзників, повідомили два джерела агентства Bloomberg. Водночас, рішення з цього питання ще не схвалено.

Палата представників Конгресу вивчає можливість розробки законопроекту про заборону імпорту російської нафти, повідомила речник нижньої палати Ненсі Пелосі.

Аналітики JPMorgan Chase & Co. вважають, що Brent до кінця року може досягти $185 за барель, якщо зберігатимуться перебої з постачанням із Росії.