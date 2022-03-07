Резніков: війська РФ намагаються сконцентрувати сили для нових атак

Міністр оборони України Олексій Рєзніков заявляє, що російські війська намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Пройшло одинадцять діб героїчного опору. Через величезні втрати, які зазнав ворог, інтенсивність бойових дій тимчасово знизилася. Проте російські окупанти намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак. Насамперед – на Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв" , - написав Резніков у Facebook.

Міністр зазначив, що керівництво держави робить все можливе, щоб забезпечити гуманітарні коридори.

"Це непросто. Адже російські терористи не тримають слово. Немає жалю навіть до дітей і жінок, до поранених. Вони обстрілюють житлові квартали. Вони обстрілюють мирних людей під час евакуації. Навіть шакали себе так не ведуть" , - наголосив він.

Також Резніков повідомив, що понад 140 тисяч українців, переважно чоловіків, повернулися з Європи, десятки тисяч влилися до лав Сил територіальної оборони.

"Звичайно, є біженці. Але весь світ бачить, як український народ б'ється за свою країну" , - додав міністр.

За його словами, вже понад 20 тис. звернень від іноземців, які готові приїхати до України та "захищати світ від російських нацистів на українському фронті".

"Не коментуватиму поставки зброї та боєприпасів – це педантичний момент. Нехай ворога чекає сюрприз. Знайте: є значний прогрес" , - заявив Резніков.

Міністр зазначив, що українські військові за всіма напрямками оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників.

"Дії наших артилеристів Миколаївської області увійдуть до підручників. Як і контратаки українських захисників Харкова та Луганської області" , - упевнений Резніков.

Він заявив, що Україна працює над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів.