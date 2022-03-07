В Україні заблокували канал Шарія на YouTube
Канал проросійського блогера Анатолія Шарія на YouTube заблокували в Україні. Про це заявив в Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Новое время.
"Канал Шарія на YouTube заблокований в Україні", — написав Федоров.
Він також зазначив, що Ольга Шарій і їхній канал Дубль теж заблоковані.
В Україні Анатолія Шарія оголошено в розшук і підозрюють у держзраді. За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.
Крім держзради, українська спецслужба підозрює Шарія у «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками» (ч. 1 ст. 161 КК). Якщо його провину доведуть, блогеру загрожує до 15 років ув’язнення.