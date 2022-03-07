ОВА: В Одесі знищено російський корабель

Російські війська продовжують зазнавати втрат. В Одесі ЗСУ знищили корабель ворога.﻿ Про це, посилаючись на речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука у Facebook, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Слава Україні, друзі. Трішки тримали інтригу, а зараз можу сказати: "русский корабль" все ж таки пішов на#уй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України... Ми будемо знищувати ворога. Мінус один корабель" , - сказав Братчук.