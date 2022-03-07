ОВА: у Харкові затримали пілота ворожого винищувача

В Харкові в ніч на 7 березня нацгвардійці затримали пілота російського винищувача. Він особисто обстрілював міста Ізюм та Балаклія Харківської області, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За посадою ворожий пілот - заступник командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією" , - зазначив губернатор.

Затриманий пілот розповів про своїх координаторів, а також про злочинні накази, що виконують російські окупанти.

Наразі затриманого передали поліції. Другого пілота літака ще шукають, він переховується у Харкові.