WSJ: РФ почала вербувати сирійців для війни проти України

Москва останніми днями почала вербувати військових у Сирії, які вміють воювати в міських умовах, для війни проти України, повідомляє WSJ, повідомляє Дзеркало тижня.

«Росія, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями вербує сирійських бійців, розраховуючи, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе захопити Київ і завдати нищівного удару українському уряду» , - повідомляє видання.

WSJ пише, що такий крок вказує на можливу ескалацію бойових дій в Україні. Деякі з сирійських бойовиків уже перебувають до РФ та готуються до бойових дій.

Американські посадовці відмовилися уточнити, що ще відомо про перекидання сирійських бойовиків в Україну.

Арабські ЗМІ пишуть, що РФ пропонувала добровольцям із Сирії від 200 до 300 доларів, щоб вони поїхали в Україну та працювали там «як охоронці» протягом шести місяців. Зазначимо, що РФ є ключовим союзником сирійського президента Башара Асада.