РФ ввела до України 95% військ, що стоять на кордоні – Пентагон

Росія випустила 600 ракет по Україні з початку вторгнення та використала приблизно 95% своєї бойової могутності в Україні. Про це, із посиланням на американські ЗМІ та високопосадовця з Міністерства оборони США, повідомляє Ліга.net.

За його словами, росіяни намагаються оточити Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь, але зустріли сильний опір українців, що сповільнило наступ окупанта.

Чиновник також сказав, що США не вірять у неминучість десантного нападу біля Одеси.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Росія використала 95% військ, і потребує термінового підтягування резерву.