Ціна на газ у Європі взяла новий максимум

Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок оновила історичний рекорд, взявши планку $3000 за тисячу кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна найближчого (квітневого) ф'ючерсу на хабі TTF досягла $2704 за тисячу кубометрів, тоді як у п'ятницю торги завершилися на рівні $21504, свідчать дані біржі ICE Futures.

Середня ціна на TTF за лютий склалась на рівні $935.

v Крім складної ситуації навколо України (ринок вважає, що з кожним днем ризики цього напряму зростають), цього тижня в Європі спостерігається зниження температури та різке зниження вироблення електроенергії за рахунок відновлюваних джерел – вітрогенерації. Ще одним фактором напруги на ринку стала невизначеність із поставками російського вугілля, ЗПГ та нафти.