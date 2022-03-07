Українцям розповіли, що взяти в автомобіль під час евакуації
Поїздки на далекі відстані на власному автомобілі раніше були непростим завданням. В умовах воєнного часу вони взагалі перетворилися на справжній квест. Адже, крім правильно прокладеного маршруту, потрібно взяти з собою цілий перелік речей, які можуть стати в нагоді в дорозі, повідомляє Автоцентр.
Справа в тому, що ситуація на різних ділянках доріг суттєво відрізняється. І точно розрахувати час у дорозі, на жаль, не вдасться. Десь 100 км можна подолати за пів години, а десь на те знадобиться п'ять, а то й десять годин. Тому під рукою мають бути всі життєво необхідні речі. Центр протидії дезінформації склав список, що можна і що не можна мати в машині під час евакуації.
У воєнний час в автомобілі мають бути:
- ковдру, спальник (на кожного) чи каремат;
- аптечка;
- воду з розрахунку 1-3 літри на особу;
- зарядки для телефонів, включаючи пауербанки та живлення від розеток автомобіля;
- домкрат, набір ключів, вогнегасник, «крокодили» для заряджання акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, жилет;
- пальне у металевій каністрі;
- запасне колесо;
- туристичну лопату;
- запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини;
- буксирувальний трос;
- автомобільний компресор.
Також не варто забувати (особливо якщо в автомобілі є діти) про перекус. Адже поїздка може затягнутися, а багато придорожніх магазинів зараз не працюють. І ще візьміть із собою змінний одяг.
Уникайте возити в автомобілі у воєнний час такі предмети:
- зброю, якщо ви не військовий та зброя не зареєстрована;
- ніж із ознаками бойового;
- будь-який військовий атрибут, включаючи стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу;
- паливо або іншу горючу рідину в тендітній тарі.