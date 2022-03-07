Українцям розповіли, що взяти в автомобіль під час евакуації

Поїздки на далекі відстані на власному автомобілі раніше були непростим завданням. В умовах воєнного часу вони взагалі перетворилися на справжній квест. Адже, крім правильно прокладеного маршруту, потрібно взяти з собою цілий перелік речей, які можуть стати в нагоді в дорозі, повідомляє Автоцентр.

Справа в тому, що ситуація на різних ділянках доріг суттєво відрізняється. І точно розрахувати час у дорозі, на жаль, не вдасться. Десь 100 км можна подолати за пів години, а десь на те знадобиться п'ять, а то й десять годин. Тому під рукою мають бути всі життєво необхідні речі. Центр протидії дезінформації склав список, що можна і що не можна мати в машині під час евакуації.

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У воєнний час в автомобілі мають бути:

  • ковдру, спальник (на кожного) чи каремат;
  • аптечка;
  • воду з розрахунку 1-3 літри на особу;
  • зарядки для телефонів, включаючи пауербанки та живлення від розеток автомобіля;
  • домкрат, набір ключів, вогнегасник, «крокодили» для заряджання акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, жилет;
  • пальне у металевій каністрі;
  • запасне колесо;
  • туристичну лопату;
  • запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини;
  • буксирувальний трос;
  • автомобільний компресор.

Також не варто забувати (особливо якщо в автомобілі є діти) про перекус. Адже поїздка може затягнутися, а багато придорожніх магазинів зараз не працюють. І ще візьміть із собою змінний одяг.

Уникайте возити в автомобілі у воєнний час такі предмети:

  • зброю, якщо ви не військовий та зброя не зареєстрована;
  • ніж із ознаками бойового;
  • будь-який військовий атрибут, включаючи стилізований одяг, взуття, сумки та рюкзаки військового типу;
  • паливо або іншу горючу рідину в тендітній тарі.
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