Українцям розповіли, що взяти в автомобіль під час евакуації

Поїздки на далекі відстані на власному автомобілі раніше були непростим завданням. В умовах воєнного часу вони взагалі перетворилися на справжній квест. Адже, крім правильно прокладеного маршруту, потрібно взяти з собою цілий перелік речей, які можуть стати в нагоді в дорозі, повідомляє Автоцентр.

Справа в тому, що ситуація на різних ділянках доріг суттєво відрізняється. І точно розрахувати час у дорозі, на жаль, не вдасться. Десь 100 км можна подолати за пів години, а десь на те знадобиться п'ять, а то й десять годин. Тому під рукою мають бути всі життєво необхідні речі. Центр протидії дезінформації склав список, що можна і що не можна мати в машині під час евакуації.

У воєнний час в автомобілі мають бути:

ковдру, спальник (на кожного) чи каремат;

аптечка;

воду з розрахунку 1-3 літри на особу;

зарядки для телефонів, включаючи пауербанки та живлення від розеток автомобіля;

домкрат, набір ключів, вогнегасник, «крокодили» для заряджання акумулятора, рукавички, знак аварійної зупинки, жилет;

пальне у металевій каністрі;

запасне колесо;

туристичну лопату;

запас антифризу, мастила для двигуна, гальмівної рідини;

буксирувальний трос;

автомобільний компресор.

Також не варто забувати (особливо якщо в автомобілі є діти) про перекус. Адже поїздка може затягнутися, а багато придорожніх магазинів зараз не працюють. І ще візьміть із собою змінний одяг.

Уникайте возити в автомобілі у воєнний час такі предмети: