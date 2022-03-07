ОДА: У Запорізькій області окуповано шість населених пунктів
Станом на 6.00 понеділка, 7 березня, шість населених пунктів у Запорізькій області тимчасово окуповані. Йдеться про Пологи, Василівка, Токмак, Енергодар, Бердянськ та Мелітополь.
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка - Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію.
Ворог продовжує нести втрати в техніці, живій силі та здаватися у полон ЗСУ, зазначив Старух.
"Громадяни міста Запоріжжя і Запорізької області, записуйтеся в ТрО, беріть зброю, копайте окопи та укріплюйте свої домівки і гуртуйтеся проти агресора", - написав він.