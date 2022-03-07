ОДА: У Запорізькій області окуповано шість населених пунктів

Станом на 6.00 понеділка, 7 березня, шість населених пунктів у Запорізькій області тимчасово окуповані. Йдеться про Пологи, Василівка, Токмак, Енергодар, Бердянськ та Мелітополь.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка - Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію.

Ворог продовжує нести втрати в техніці, живій силі та здаватися у полон ЗСУ, зазначив Старух.