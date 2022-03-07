ОДА: У Запорізькій області обстріляли автомобіль "Укрпошти"

На Запоріжжі обстріляли автомобіль "Укрпошти", який розвозив пенсії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова обладміністрації Олександр Старух.

"Співробітники "Укрпошти" розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. Дорогою між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка назустріч цивільному авто виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати відкрили вогонь цивільним автомобілем, а потім наїхали на нього", - повідомляє голова Запорізької ОДА.

Колеги з "Укрпошти" спробували забрати загиблих колег, оскільки сподівалися, що хтось вижив. Проте, прибувши на місце події, вони встигли лише зробити фотографії загиблих, бо почали з'являтися танки окупантів. За словами співробітників "Укрпошти", це були військові-кадирівці.