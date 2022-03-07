За відсторонення РФ від Інтерполу виступає вже низка країн

Уже п’ять країн Заходу виступають за те, щоб відсторонити Росію від участі в "Інтерполі" у зв’язку з її агресивною війною проти України.﻿ Про це, посилаючись на заяву міністерки внутрішніх справ Британії Пріті Пател, повідомляє Європейська правда.

За її словами, за негайне припинення доступу Росії до систем організації виступають Британія, США, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

"Разом з моїми колегами із США, Канади, Австралії та Нової Зеландії я сьогодні звернулася із закликом до "Інтерполу" і виконавчого комітету щодо рішення на цьому тижні, згідно з процедурами, негайно призупинити доступ Росії до його систем" , - повідомила Пател.

На її думку, дії РФ є "прямою загрозою для безпеки людей і для міжнародної співпраці щодо застосування законодавства" .

Відсторонення Росії від систем "Інтерполу" може стати черговим кроком для її міжнародної ізоляції у зв’язку з агресією проти України.