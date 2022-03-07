У Гаазі починаються слухання за позовом України проти РФ

У Міжнародному суді ООН розпочинаються слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді, повідомляє﻿ пресслужба Міністерства закордонних справ України.

На доручення Президента України Володимира Зеленського 7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

"Після Другої світової війни міжнародне співтовариство об’єдналося, щоб визнати два фундаментальні принципи: захист суверенних держав від агресії та захист людей від грубих порушень прав людини, зокрема вчинення геноциду.

Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України" , - йдеться в повідомленні.

Сьогодні делегація України звертається до Міжнародного суду ООН з проханням призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття: