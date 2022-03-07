Командування морської піхоти: Біля Херсону знищено щонайменше 30 гелікоптерів РФ

Українські військові накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону й знищили від 30 гелікоптерів ворога.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook﻿ Командування морської піхоти.

"Вночі, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", - сказано у повідомленні.

Також минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.