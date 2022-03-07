ДСНС: під завалами аеропорту у Вінниці продовжуються пошуки

Продовжуються пошуки під завалами на території аеропорту поблизу с. Гавришівка Вінницького району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 березня станом на 7:00 з-під завалів будівель на території аеропорту "Вінниця" деблоковано 15 людей, з них 9 загиблих (5 цивільних, 4 військові), пошукові роботи продовжуються", – ідеться в повідомленні прес-служби.

Зазначається, що загалом до проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС було залучено 143 особи особового складу та 23 одиниці спецтехніки, у тому числі 30 курсантів Вищого професійного училища цивільного захисту Львівського державного університету ДСНС м. Вінниці.