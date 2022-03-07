У Міноборони повідомили про втрати противника від початку вторгнення

У Міністерстві оборони України заявили, що Росія від початку вторгнення втратила, зокрема, понад 11 тисяч військових, 46 літаків та 68 гелікоптерів.

Про це йдеться в повідомленні﻿ відомства у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 11 000 осіб;

танків ‒ 290 од;

бойових броньованих машин ‒ 999 од;

артилерійських систем – 117 од;

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 50 од;

засоби протиповітряної оборони (ППО) – 23 од;

літаків – 46 од;

гелікоптерів – 68 од;

автомобільної техніки – 454 од;

кораблів / катерів – 3 од;

цистерн з паливно-мастильними матеріалами (ПММ) – 60;

безпілотних літальних апаратів (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 7.

У Міноборони відзначають, що ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.