У Міноборони повідомили про втрати противника від початку вторгнення
У Міністерстві оборони України заявили, що Росія від початку вторгнення втратила, зокрема, понад 11 тисяч військових, 46 літаків та 68 гелікоптерів.
Про це йдеться в повідомленні відомства у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 000 осіб;
- танків ‒ 290 од;
- бойових броньованих машин ‒ 999 од;
- артилерійських систем – 117 од;
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 50 од;
- засоби протиповітряної оборони (ППО) – 23 од;
- літаків – 46 од;
- гелікоптерів – 68 од;
- автомобільної техніки – 454 од;
- кораблів / катерів – 3 од;
- цистерн з паливно-мастильними матеріалами (ПММ) – 60;
- безпілотних літальних апаратів (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 7.
У Міноборони відзначають, що ці дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.