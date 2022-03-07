У КМДА повідомили, як працюватиме столичний транспорт

У понеділок, 7 березня, метрополітен працює у режимі перевезень, рух деяких автобусних і трамвайних маршрутів, а також усіх тролейбусних, тимчасово призупинено, повідомили﻿ в КМДА.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.

Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

Як працюватиме метро﻿

Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет».

На синій лінії поїзди курсують від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки». Без зупинки поїзди проїжджають станції: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі».Без зупинки поїзди проїжджають станції: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».

Також працює ділянка між станціями «Славутич» та «Червоний хутір».

Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.

Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Як працюватиме наземний транспорт﻿

Автобусні маршрути, в роботу яких внесені зміни:

№21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової

№73 – вул. Милославської до вул.Каштанової

№79 - від вул. Каштанової до просп. Кубанської України

№101 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка

№51 – від ст. м. Бориспільська до м. Патона

№55 – від Дарницької пл. до м. Патона

№115 – до м. Патона

№114 – від Милославської до ж.м. Райдужний

№69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри

№90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри

№22 – через Дарницький міст

№91 – через Дарницький міст

№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона

Рух автобусних маршрутів № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші автобусні маршрути працюють за постійними схемами.

Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.

Організовано робота трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – за постійними схемами. Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.