У КМДА повідомили, як працюватиме столичний транспорт
У понеділок, 7 березня, метрополітен працює у режимі перевезень, рух деяких автобусних і трамвайних маршрутів, а також усіх тролейбусних, тимчасово призупинено, повідомили в КМДА.
Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів працюватимуть до 19:00.
Графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.
Як працюватиме метро
Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет».
На синій лінії поїзди курсують від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки». Без зупинки поїзди проїжджають станції: «Майдан Незалежності», «Площа Льва Толстого».
Зелена лінія працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі».Без зупинки поїзди проїжджають станції: «Палац спорту», «Кловська», «Золоті ворота».
Також працює ділянка між станціями «Славутич» та «Червоний хутір».
Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин.
Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
Як працюватиме наземний транспорт
Автобусні маршрути, в роботу яких внесені зміни:
- №21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової
- №73 – вул. Милославської до вул.Каштанової
- №79 - від вул. Каштанової до просп. Кубанської України
- №101 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний
- №103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка
- №51 – від ст. м. Бориспільська до м. Патона
- №55 – від Дарницької пл. до м. Патона
- №115 – до м. Патона
- №114 – від Милославської до ж.м. Райдужний
- №69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри
- №90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри
- №22 – через Дарницький міст
- №91 – через Дарницький міст
- №118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона
Рух автобусних маршрутів № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.
Інші автобусні маршрути працюють за постійними схемами.
Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.
Організовано робота трамвайних маршрутів №№ 2, 8К, 22К, 29К, 33А – за постійними схемами. Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.