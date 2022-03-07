Японія підвищила рівень небезпеки РФ

Міністерство закордонних справ Японії не рекомендує громадянам відвідувати Росію незалежно від мети, повідомляє Українські Новини.

Так, повідомляється, що МЗС Японії підвищило рейтинг безпеки РФ до третього з чотирьох. Найвищий четвертий рівень має на увазі негайну евакуацію з країни.

Відомство застерігає своїх громадян від поїздок до Росії через конфлікт в Україні

При цьому низка західних регіонів Росії, які межують з Україною, МЗС Японії віднесло до найвищого, четвертого рівня небезпеки. На думку японців у цих галузях високий ризик ведення бойових дій, тому громадянам Японії рекомендується їх покинути.