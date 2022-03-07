Нацбанк тимчасово скасував заходи для небанків

Учасників ринку не каратимуть за несвоєчасні звіти та порушення низки вимог. При цьому всі компанії мають виконувати зобов'язання перед клієнтами, повідомляє UBR.

Сьогодні, 6 березня, набирає чинності постанова Національного банку, яка скасовує заходи впливу до учасників ринку небанківських фінансових послуг на час воєнного стану.

Зокрема, скасовуються покарання за такі порушення:

несвоєчасне подання звітності, у тому числі фінансових звітів за 2021 рік та 2022 рік;

порушення вимог щодо наявності власного капіталу;

порушення вимог щодо подання документів та інформації регулятору щодо ліцензування та реєстрації.

Крім того, для окремих учасників ринку встановлюється низка додаткових послаблень. Так, страховиків не каратимуть за порушення обов'язкових критеріїв достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій.

До кредитних спілок не застосовуватимуться заходи впливу за порушення обов'язкових нормативів та вимог щодо операцій з фінансовими активами кредитних спілок.

До небанківських фінансових груп не будуть застосовуватися заходи впливу за порушення вимог щодо достатності регулятивного капіталу, складання та подання консолідованої та субконсолідованої звітності та інформації.

"Звертаємо увагу, що Національний банк не застосовуватиме заходів впливу за зазначені порушення, якщо вони були скоєні, починаючи з 24 лютого 2022 року та спричинені негативним впливом військової агресії РФ", - сказано в повідомленні.

У цьому учасники ринку зобов'язані виконувати свої зобов'язання перед клієнтами.