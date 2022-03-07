Місія ОБСЄ остаточно виїжджає з України
Через війну Росії проти України Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ остаточно залишає країну. Керівництво місії в ці хвилини виїжджає з України. Про це, із посиланням на сайт ОБСЄ, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.
"Процес тимчасової евакуації всіх членів міжнародної місії практично завершено. Остання група - головний спостерігач і команда вищого керівництва - посто зараз залишають Україну", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що переміщення членів національної місії, які дислокувалися в Краматорську та Сєвєродонецьку, триває. Ті, хто знаходиться в Маріуполі, поки залишаються, оскільки їх евакуація небезпечна.