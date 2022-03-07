Місія ОБСЄ остаточно виїжджає з України

Через війну Росії проти України Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ остаточно залишає країну. Керівництво місії в ці хвилини виїжджає з України.﻿ Про це, із посиланням на сайт ОБСЄ, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

"Процес тимчасової евакуації всіх членів міжнародної місії практично завершено. Остання група - головний спостерігач і команда вищого керівництва - посто зараз залишають Україну" , - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що переміщення членів національної місії, які дислокувалися в Краматорську та Сєвєродонецьку, триває. Ті, хто знаходиться в Маріуполі, поки залишаються, оскільки їх евакуація небезпечна.