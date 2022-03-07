Верещук: РФ запропонувала евакуйовувати українців до себе

Російська Федерація запропонувала відкрити гуманітарні коридори з Києва на Білорусь і далі в Росію, з Сум та Харкова – одразу в Росію, Україна вважає це неприйнятним.Про це заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє Укрiнформ.

«Уранці з’явилася інформація, що, мовляв, Російська Федерація у гуманних цілях відкриває гуманітарні коридори, і режим припинення вогню задіюється з 10-ї ранку. Це – неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів. Не поїдуть наші люди з Іванкова, Димера, Вишгорода, з-під Києва у Білорусь, щоб потім літаками полетіти у Російську Федерацію» , – сказала вона.

Верещук розповіла, що вчора о пів на першу ночі надійшов лист із РФ, у якому вони запропонували, «враховуючи особисте прохання президента Французької Республіки Еммануеля Макрона» оголосити режим тиші з 7 березня 2022 року й відкрити такі гуманітарні коридори:

- із Києва: Київ-Гостомель-Раківка-Соснівка-Іванків-Оране-Чорнобиль-Гдень-Гомель з наступною доставкою авіаційним транспортом у РФ;

- із Харкова: Харків-Нехотіївка-Бєлгород і далі залізничним або автотранспортом у пункти призначення або тимчасового перебування;

- із Сум: Суми-Суджа-Бєлгород і далі залізничним або автотранспортом у пункти призначення або тимчасового перебування.

«Сподіваюсь, що президент Макрон розуміє, що його ім’я і щире намагання зарадити і допомогти цивільному населенню України, а також іноземним громадянам Китаю, Пакистану, Індії і багатьох інших держав, насправді використовується і маніпулюється саме Російською Федерацією» , – підкреслила віцепрем’єр-міністр.

Водночас Верещук проінформувала, що Україна направила своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори, і готова відкрити такі коридори з 10-ї ранку сьогоднішнього дня.