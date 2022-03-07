МОЗ вкотре спростовує російські фейки про "військово-біологічні програми"

Міністерство охорони здоров’я спростовує поширену в російських пропагандистських ЗМІ інформацію про начебто "екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США", повідомляє Українська правда.

Зокрема спростовується дезінформація про "знищення особливо небезпечних патогенів" у Полтавському та Харківському центрах контролю та профілактики захворювань (ЦКПХ).

"Вкотре наголошуємо, що на території України немає "американських лабораторій". Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, виконують єдину загальну мету - індикація та ідентифікація збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення та підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил.