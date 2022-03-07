Зеленський анонсував податкові пільги на час війни
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що уряд створив соціальний пакет допомоги для українського бізнесу. Зокрема, підприємства та ФОПи звільняються від єдиного соціального внеску (ЕСВ) на час війни у країні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Україна вже працює над тим, як відновити нашу державу після перемоги. Дати більше сил Україні поки що ми боремося. Створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам" , - заявив президент.
За його словами, на час військового вторгнення ФОП 1 та 2 груп будуть повністю звільнені від оплати ЄСВ.
При цьому підприємства та ФОП 3 групи будуть звільнені від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав збройних сил України та інших захисних формувань, у тому числі, та Сил територіальної оборони.
"Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю держкомунальної власності на всіх територіях , де ведуться бойові дії на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення. Відстрочується сплата податків для всіх підприємств, які не можуть їх заплатити. лише перша частина великого пакету допомоги" , - наголосив Зеленський.