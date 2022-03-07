Науседа - Блінкену: Україні потрібно допомагати всіма можливими способами

Президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорив питання безпеки в регіоні, зокрема агресію Росії проти України, наголосивши, що Україні потрібно допомагати всіма можливими способами, включаючи військові, повідомляє Укрiнформ.

«Ми маємо допомогти Україні всіма можливими способами, у тому числі й військовими. Якщо ми хочемо уникнути Третьої світової війни, ми маємо зробити це зараз. Росія є довгостроковою загрозою для союзників НАТО і безпеки Європи в цілому. Ця загроза збережеться незалежно від закінчення військового вторгнення Росії до України. Ми маємо серйозно підготуватися до захисту» , - сказав Науседа.

Президент подякував за послідовну та багаторічну підтримку Сполученими Штатами державності Литви, за лідерство у створенні бачення безпечної та вільної Європи, а також за військову підтримку, надану США Литві.

На зустрічі обговорювалася необхідність підвищення обороноздатності в Балтійському регіоні, зокрема протиповітряної, і наголошувалося на важливості посилення військової присутності США в Литві та країнах Балтії. На думку глави держави, перед російською військовою загрозою стратегії ефективного стримування вже недостатньо, її необхідно замінити стратегією повної готовності до оборони. Литва готова прийняти ротаційні сили США на постійній основі, а також додаткові війська США, забезпечивши необхідну підтримку з боку країни, що приймає.

Науседа підкреслив, що для Литви дуже важливо й надалі розвивати стратегічне партнерство зі США у сфері безпеки та оборони, забезпечувати швидке виконання своїх зобов'язань у галузі національної оборони.