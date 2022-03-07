Зеленський висловився за нафтове ембарго та заборону імпорту до РФ

Президент України Володимир Зеленський висловився за посилення санкційного тиску на Росію через продовження війни. Він виступив за ембарго на російські нафтопродукти та заборону імпорту товарів у Росію.

Про це він заявив у своєму зверненні.

За його словами, українцям доводиться терпіти те, чого інші народи Європи не бачили 80 років, і саме в Україні сьогодні вирішується, чи стане якась інша держава жертвою такої ж агресії.

"Майбутнє континенту вирішуємо ми своїм спротивом, і наші друзі своєю допомогою" , – заявив президент.

Зеленський переконаний: оскільки Росія не відмовилася від своїх планів проти України, потрібно запроваджувати новий санкційний пакет.

"Нові санкції, нові санкційні кроки проти війни заради миру: бойкот російського експорту, зокрема відмова від нафтопродуктів. Це можна назвати ембарго, а можна – мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту в Росію. Якщо не хочуть дотримуватись цивілізованих правил, то не мають отримувати товарів і послуг від цивілізації. Хай війна їх нагодує" , – наголосив президент України.

Він закликав Захід "забути про комерцію" і бути моральним як державам, так і компаніям:

"Треба боротись проти нелюдської сили, яка хоче зруйнувати саму людяність".

"Успіх української армії, воля українського народу, принциповість міжнародних санкцій – ось шлях до миру" , – відзначив президент України.



Він нагадав, що цієї ночі російські війська обстрілювали житлові квартали Миколаєва, Харкова та інших міст. Такі дії він назвав терором.

Зеленський вкотре закликав Захід допомогти Україні захистити небо від російських літаків та ракет.

"Скільки потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною? Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення – очищення неба або силою яка у вас є, або ви дасте нам літаки і засоби протиповітряної оборони, які нададуть нам потрібну силу" , – сказав він.

За його словами, це допомога не лише Україні, але й самому західному світу, щоб довести, що людяність невдовзі переможе.

Він також наголосив, що уряд вже розробив заходи для підтримки бізнесу та громадян під час воєнного стану. Президент подякував українському бізнесу, який продовжує виплачувати людям зарплати, як і раніше. Держава також виплачує соціальні виплати вчасно, наголосив він.

Наостанок Зеленський нагадав, що під українським прапором у світі відбулося багато рятувальних, гуманітарних та миротворчих операцій, але не війн і терору.