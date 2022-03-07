У відділеннях Нової пошти можна перевести в готівку гроші

Слідом за великими супермаркетами можливість перевести в готівку гроші з банківських карток запровадила і Нова пошта. Зробити це можна у будь-якому працюючому відділенні, але тільки за наявності необхідної суми в касі, повідомляє Автоцентр.

Для цього необхідно:

повідомити оператора про бажання зняти готівку;

показати паспорт – оригінал або у додатку «Дія»;

оплатити послугу карткою та отримати готівку.

У прес-службі компанії повідомили, що кошти можна зняти виключно у гривні і лише з карток українських банків. Окрім зняття готівки, у відділеннях Нової пошти можна надіслати грошовий переказ, поповнити мобільний, внести благодійний внесок на спецрахунок ЗСУ, а також до «Фонду Сергія Притули» та «Повернися живим».

Перелік працюючих відділень можна переглянути за посиланням .