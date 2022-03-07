Дуда: росіяни не готові до штурму Києва

У російських окупаційних військ немає ані ентузіазму, ані готовності йти на штурм Києва, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Польщі Анджей Дуда написав на своїй сторінці у Twitter після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Президент Володимир Зеленський розповів мені, що біля Києва постійно накопичуються російські війська та техніка. Але немає жодних ознак ентузіазму чи готовності до штурму. З іншого боку, захисники готові боротися і мають величезну мотивацію дати відсіч ворогові. Підтримайте Україну" , – написав Дуда.