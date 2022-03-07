Китай заявив про готовність стати посередником між Росією і Україною

Міністр закордонних справ Китаю Ван і заявив, що Пекін готовий посередничати між Росією і Україною. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на політичне врегулювання ситуації навколо України, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у просуванні мирних переговорів і працювати з міжнародним співтовариством для здійснення необхідного посередництва, коли це буде потрібно" , - заявив він.

Ван не повідомив жодних подробиць про те, що може спричинити така роль, або про рівень потенційної участі Китаю.

В окремому обміні думками Ван підтвердив, що дружба між Росією і Китаєм "міцна як скеля" і являє собою "одні з найважливіших двосторонніх відносин у світі".