В Україні створили Telegram-канал для розшуку зниклих під час війни
В Україні створили Telegram-канал, який оперативно надає інформацію про знайдених та зниклих дітей, повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.
Перейти на канал можна за посиланням.
У запиті необхідно вказати:
- ім’я та прізвище зниклої людини;
- її рік народження;
- обставини, за яких вона зникла;
- коли востаннє був зв’язок із нею;
- її контактний номер.
За допомогою пошукової бази також можете знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.
"Також просимо усіх максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей", - йдеться в повідомленні.