В Україні створили Telegram-канал для розшуку зниклих під час війни

В Україні створили Telegram-канал, який оперативно надає інформацію про знайдених та зниклих дітей, повідомив﻿ глава Мінцифри Михайло Федоров.

Перейти на канал можна за посиланням﻿.

У запиті необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини;

її рік народження;

обставини, за яких вона зникла;

коли востаннє був зв’язок із нею;

її контактний номер.

За допомогою пошукової бази також можете знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.