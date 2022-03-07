Данилов: ви прийшли на нашу землю – ми прийдемо до вас

Через руйнівну війну Росії проти України російських військових злочинців чекає трибунал. Українська сторона попереджає, що вони ніде не зможуть сховатися.﻿ Про це, із посиланням на соцмережу секретаря РНБО Олексія Данилова, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

"Переконаний, що майбутній трибунал над російськими злочинцями стане показовим як для всього світу, так і для самої Росії, оскільки війна з Україною, крім усього іншого, запустила процес ліквідації самого путінського режиму" , - зазначив він.

Він також підкреслив, що український народ "перемолов не одну імперію" і від цього став тільки міцнішим і витривалішим.

"Ви вбиваєте наших дітей, жінок, літніх людей! Ми всіх і все пам'ятаємо, нікого і ніколи не забудемо! Ви ніде не сховаєтеся: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах в Майямі, ні на яхті на Сейшелах або в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо або як за Ейхманом, або як за Бен Ладеном. Ваші злочини в документах, а пам'ять про них розпеченим залізом в серцях. У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував - наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах. Ви прийшли на нашу землю і в наші сім'ї - ми прийдемо до вас" , - додав Данилов.

Зазначимо, Усама Бен Ладен - це міжнародний терорист, засновник "Аль-Каїди" (взяла відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року в США), був ліквідований в 2011 році американськими військовими в Пакистані.

Адольф Ейхман - німецький оберштурмбанфюрер СС, відповідав за "вирішення єврейського питання", в 1960 році був викрадений агентами "Моссада" і страчений в Ізраїлі.