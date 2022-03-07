Уряд розширив перелік товарів критичного імпорту

Кабінет Міністрів України розширив перелік товарів критичного імпорту, для яких можна купувати валюту. До нього додатково увійшли як промислові, і продовольчі товари, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

До переліку додано мобільні телефони, павербанки, акумулятори, прилади нічного бачення, ліхтарі, насіння, плоди та суперечки для посіву та інші товари.

Нагадаємо, Національний банк України постановою від 24 лютого запровадив особливий порядок купівлі валюти в Україні, зокрема, дозволено купувати валюту для мобілізаційних та інших заходів. Також можна купувати валюту для оплати товарів критичного імпорту.

Перелік товарів критичного імпорту визначено ухвалою КМУ від 24 лютого 2022 року № 153 і постійно розширюється.

Зокрема, до першого списку увійшли нафта та нафтопродукти, медичні вироби та інші. Потім цей список доповнили продукти: м'ясо, готові харчові продукти з м'яса, молоко, кава, чай, борошно, овочі та інші. Також у список увійшли бронежилети, каски, безпілотні літальні апарати.