Резніков про знак Z: РФ використовує на своїй техніці нацистські символи
Росія використовує на військовій техніці нацистські знаки "Z". Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Сьогодні.
"Російські окупанти з нацистськими знаками. "Z", які росіяни використовують на своїй техніці, досить відомі. У 1943 році поруч із концтабором Заксенгаузен розміщувалася станція Z, де творилися масові вбивства. У ній був спеціальний пристрій для стрілянини в спину, газова камера. Ось що це таке "російський світ", – написав Резніков.
Що позначають мітки на військовій техніці росіян
- Z – західний військовий округ РФ,
- [Z] – частини РФ, що наступають з території Криму,
- O – сили з Білорусії,
- V – морська піхота,
- X – чеченські формування,
- A – сили спецназу (ЗОБР, АЛЬФА, ССО).