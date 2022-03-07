Резніков про знак Z: РФ використовує на своїй техніці нацистські символи

Росія використовує на військовій техніці нацистські знаки "Z". Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Сьогодні.

"Російські окупанти з нацистськими знаками. "Z", які росіяни використовують на своїй техніці, досить відомі. У 1943 році поруч із концтабором Заксенгаузен розміщувалася станція Z, де творилися масові вбивства. У ній був спеціальний пристрій для стрілянини в спину, газова камера. Ось що це таке "російський світ" , – написав Резніков.

Що позначають мітки на військовій техніці росіян

Z – західний військовий округ РФ,

[Z] – частини РФ, що наступають з території Криму,

O – сили з Білорусії,

V – морська піхота,

X – чеченські формування,

A – сили спецназу (ЗОБР, АЛЬФА, ССО).