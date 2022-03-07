В "Дія" запустили заявки для тих, хто втратив роботу через війну

В "Дія" запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну. Заявки можна подавати в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми запустили сервіс.Люди можуть подаваться на допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень, в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес" , - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.