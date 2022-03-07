Ціна газу в Європі підбирається до $4000/тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі вранці у понеділок багато разів оновила історичні рекорди, взявши курс на $4000 за тисячу кубометрів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На світовому ринку зростає невизначеність із постачанням російських енергоресурсів - нафти, вугілля, зрідженого природного газу. Крім складної ситуації навколо України (ринок вважає, що з кожним днем ризики цього напряму зростають), цього тижня в Європі спостерігається різке зниження вироблення електроенергії за рахунок відновлюваних джерел – вітрогенерації.

Ціна найближчого (квітневого) ф'ючерсу на хабі TTF досягла $3898 за тисячу кубометрів, тоді як у п'ятницю торги завершилися на рівні $2150, свідчать дані біржі ICE Futures.

Середня ціна на TTF за лютий склалась на рівні $935.

"Газпром" тим часом продовжує штатно подачу газу на експорт згідно з заявками європейських покупців через Україну, газопроводом "Північний потік" та "Ямал-Європа". "Ямал-Європа" з настанням понеділка знову працює у реверсному режимі, оскільки заявка на постачання газу з Німеччини до Польщі значно перевищила номінацію на постачання через Польщу до ФРН.