FT: РФ може використовувати терор для придушення опору

Російська влада доручила ФСБ забезпечити підтримку політичного порядку в захоплених українських містах. Про це, посилаючись на Financial Times та представників європейської розвідки, пише Виолетта Орлова, УНІАН.

"Російські чиновники розглядають агресивні заходи для придушення можливих протестів і опору, включаючи насильницький контроль над натовпом, репресивне затримання організаторів протестів і, можливо, публічні страти, щоб стримати опір українців", - сказав європейський чиновник.

За словами аналітиків, використання терору для завоювання воюючих груп населення є відпрацьованою тактикою. Це недорого, що є потенційно важливим фактором для Кремля, оскільки західні санкції шкодять економіці, а фінансові витрати на війну зростають.

Також така тактика потребує залучення меншої кількості військ. Для окупації всієї країни зазвичай потрібно 20 солдатів на 1000 чоловік, згідно з дослідженнями Військового коледжу армії США. У 2003 році Росія направила до Чечні понад 150 військових на 1000 жителів. В Україні це означатиме присутність понад 6 мільйонів російських солдатів.

"Спокуса в Москві вдатися до терору на безмежних просторах України буде великою. Це також дешевий і перевірений метод, коли у вас не вистачає чоловіків", – сказав Серджіо Харамілло, старший радник Європейського інституту миру в Брюсселі та колишній співробітник міністерства оборони Колумбії, який розробив мирний процес у країні.

За його словами, у Колумбії воєнізовані збройні формування "використали серію жорстоких вбивств, щоб зламати волю місцевих жителів" .