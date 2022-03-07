Генштаб: Силовики РФ намагаються встановити контроль на тимчасово окупованих територіях

Силовики РФ роблять спроби встановити адміністративно-поліцейський режим на тимчасово окупованих ними територіях України, тероризуючи місцеве населення. Про це, посилаючись на Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з оперативною інформацією станом на 12:00, противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва, а також не залишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської й Донецької областей.

На Поліському напрямку російські окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва. Відзначається зосередження у районі Гостомеля (до 2 БТГр), Бучі (до 3 БТГр), Бородянки (до 2 БТГр), Ситняків (до 2 БТГр).

Продовжується підготовка до наступу на Вишгород, Гостомель, Ірпінь, Стоянку.

На Сіверському напрямку дві загальновійськові армії й танкові дивізії Центрального військового округу РФ зосереджують зусилля у районі Броварів (до 2 БТГр); Семенівки, Мени, Бобровиці (до 3 БТГр), Борисполя (до 4 БТГр).

Окупанти роблять спроби встановити контроль над Черніговом та провести підготовку до наступу на Суми.

Здійснюється перегрупування для продовження наступу на визначених напрямках взяття під контроль Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії за напрямками міст Дніпро та Запоріжжя. Попри великі втрати, просувається у напрямку Волновахи. Робляться спроби прорвати оборону в районі Старомлинівки, Зачатівки.

Водночас ворог без успіху намагається прорвати оборону міста в районах західних околиць Маріуполя, Старого Криму.

На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує межі у Херсонській області.

Повідомляється про спроби відновлення окупантами злітно-посадкової смуги на аеродромі Мелітополь.

Попри велику кількість військ, ворог має низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал і масово здаються в полон захисникам України та цивільному населенню.