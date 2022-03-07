На спецрахунок НБУ надійшло більше 10 млрд грн на підтримку української армії та гуманітарну допомогу

Станом на 7 березня на спецрахунок Національного банку перераховано 10,2 млрд грн в еквіваленті для допомоги українській армії, повідомляє Новое время.

"Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу). Зокрема, понад 2,9 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські ієни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари)» , — йдеться у повідомленні.

Національний банк із цих коштів перерахував на потреби військових понад 7,3 млрд грн, Міноборони – 4,3 млрд грн, Нацполіції – 1,65 млрд грн, Нацгвардії – 950 млн грн, Держприкордонної служби – 420 млн грн.

Залишок коштів на спецрахунку становить 2,9 млрд. грн.

Станом на 7 березня на рахунок Міністерства соціальної політики, відкритого Національним банком для гуманітарних цілей, було перераховано 63,2 млн. грн. в еквіваленті. Перерахувати кошти можна за цим посиланням.