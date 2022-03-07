Подоляк: Зеленський "безбашений", він не залишить свою країну
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відкинув усі заяви щодо залишення президентом Києва. Відзначивши, що Володимир Зеленський та людина, яка не залишить свою країну. Про це, посилаючись на заяву Подоляка в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніна, повідомляє РБК-Україна.
"Володимир Зеленський - це людина, яка точно не покине свою країну і точно не покине Київ. Він, у хорошому сенсі, "безбашений". Він не боїться, він вважає, що має знаходитися всередині, у серці країни", - сказав Подоляк.