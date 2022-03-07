Арестович: супротивник збільшує атаки в інформаційному просторі
На війні Росії проти України з'явився новий фактор. Противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій проти українців.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"З'явився новий фактор, який полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій проти нас з вами, проти населення України, Збройних сил, керівництва країни і керівництва ЗСУ. Це означає дві речі. Перше - їм погано вдаються вправи на землі і в повітрі, тому вони збільшують атаки в інформаційному просторі. По-друге, ми не повинні на це реагувати, тому що головна мета противника полягає в тому, щоб ми втратили психологічну здатність до опору", - зазначив він.