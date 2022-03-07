Курс рубля оновив історичний мінімум

Курс російського рубля у понеділок знову впав, оновивши історичний мінімум – 140 за долар. Вартість євро перевищила 150 рублів, повідомляє Ліга.Фінанси.

Стрімке падіння російського рубля почалося після того, як президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам почати повномасштабну війну проти України.

23 лютого, напередодні нападу на Україну, курс російської національної валюти був у районі 80 руб./$.

Таким чином, за півтора тижні війни долар у Росії подорожчав приблизно на 75%.

Країни Заходу ввели проти Росії безпрецедентно жорсткі санкції, що значно посилили ризики макрофінансової стабільності для Росії.