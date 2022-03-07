Очевидці: на Херсонщині знову протестують проти окупації

У Херсоні та Херсонській області українці масово виходять на акції протесту проти окупації своїх населених пунктів російськими військами, повідомляє Корреспондент.

Відео з мітингів у понеділок, 7 березня, оприлюднено у мережі.

Як зазначено, на демонстрації вийшли сотні людей в обласному центрі, а також у Мелітополі та Чаплинці.

Чоловіки, жінки, старі та діти несуть українські прапори та співають гімн України. Вони заявляють окупантам, що їхня земля – це Україна.

Нагадаємо, вчора херсонці зібралися на мітинг у центрі міста, попри те, що у місті відсутній мобільний зв'язок та мобільний інтернет.