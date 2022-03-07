Мінінфраструктури: РФ атакувала морський порт "Ольвія"
Російські окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія", розташованому на березі Бузького лиману за 25 км від Миколаєва. Про це, посилаючись на Міністерство інфраструктури України, пише Антон Федорців, РБК-Україна.
"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає", – ідеться в заяві відомства.
Мінінфраструтури також нагадало, що територія порту належить катарській компанії QTerminals Olvia. Інвестор узяв гавань у концесію на 35 років торік.