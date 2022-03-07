Мінінфраструктури: РФ атакувала морський порт "Ольвія"

Російські окупанти завдали удару по морському порту "Ольвія", розташованому на березі Бузького лиману за 25 км від Миколаєва.﻿ Про це, посилаючись на Міністерство інфраструктури України, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає" , – ідеться в заяві відомства.

Мінінфраструтури також нагадало, що територія порту належить катарській компанії QTerminals Olvia. Інвестор узяв гавань у концесію на 35 років торік.