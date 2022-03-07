У Росії затвердили список недружніх для неї країн

Уряд Росії визначив список недружніх для неї країн на тлі повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, повідомляє Новое время.

Як повідомили в уряді РФ, великі борги кредиторам із цих країн дозволили виплачувати у російських рублях.

До переліку країн-ворогів Росії увійшли, зокрема, Україна, США та країни-члени Євросоюзу.

Повний перелік виглядає так:

Австралія,

Албанія,

Андорра,

Велика Британія (включаючи острів Джерсі та підконтрольні заморські території Ангілью, Британські Віргінські острови, Гібралтар),

держави - члени Європейського союзу,

Ісландія,

Канада,

Ліхтенштейн,

Мікронезія,

Монако,

Нова Зеландія,

Норвегія,

Південна Корея,

Сан-Маріно,

Північна Македонія,

Сінгапур,

США,

Тайвань,

Україна,

Чорногорія,

Швейцарія,

Японія.

До списку недружніх країн увійшли ті, хто запровадив санкції проти Росії через її дії в Україні.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.