Віталій Кім: аеропорт Миколаєва відбито ЗСУ
Станом на другу половину дня 7 березня українські війська відбили аеропорт Миколаєва. На даний момент намагаються затримати російських військових, які кинули поле бою.
Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім на своєму Telegram-каналі.
"Аеропорт наш, ми вибили (російські війська - ред.), влаштовуємося там зручніше... Це точка потрібна, зараз ми по окрузі і по лісах позбираємо тих, які порозбігалися, і приведемо до тями", – каже Кім.
За його словами, на інших напрямках українські військові також відбилися. Там, каже Кім, росіяни заходили
"меншими силами".
"Розгублені маленькі "їжачки" бігають по кущах, не знають, що робити. Зараз ми всіх знайдемо", - зазначив він.