Віталій Кім: аеропорт Миколаєва відбито ЗСУ

Станом на другу половину дня 7 березня українські війська відбили аеропорт Миколаєва. На даний момент намагаються затримати російських військових, які кинули поле бою.

Про це повідомляє голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім на своєму Telegram-каналі.

"Аеропорт наш, ми вибили (російські війська - ред.), влаштовуємося там зручніше... Це точка потрібна, зараз ми по окрузі і по лісах позбираємо тих, які порозбігалися, і приведемо до тями", – каже Кім.

За його словами, на інших напрямках українські військові також відбилися. Там, каже Кім, росіяни заходили "меншими силами" .