БЭБ запустило телеграм бот для повідомлень про необґрунтоване підвищення цін

Бюро економічної безпеки України запустило телеграм бот для прийому повідомлень про необґрунтоване підвищення цін на проживання, товари та послуги з боку несумлінних підприємців та компаній, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

Адреса телеграм бота: https://t.me/StopOverpriceBot

Станом на 7 березня 2022 року на електронну пошту [email protected] вже отримано понад 100 повідомлень від громадян, які переважно стосуються підвищення цін на продукти харчування та житло. Найбільше повідомлень надійшло із Львівщини, повідомляє Беб.

Усі звернення відразу фіксуються та обробляються. До осіб, які вирішили нажитися у воєнний час, вживаються необхідні заходи.

Беб радить громадянам, яким відомі випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, Товари повсякденного користування або послуги, у повідомленні через бот детально описувати ситуацію: вказувати місто, адресу, дату та час події. По можливості додавати фото/відео події.

Узагальнені результати обробки повідомлень можна відслідковувати на офіційному телеграм-каналі Беб: https://t.me/esbu_gov_ua

Ціни на оренду житла у західних регіонах України піднялися ще у лютому перед посиленням агресії з боку Росії.