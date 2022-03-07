У Єврораді розповіли, коли обговорять заявку України на членство в ЄС

Заявку України на членство в Євросоюзі обговорять найближчими днями, про це повідомив﻿ голова Європейської Ради Шарль Мішель на своїй сторінці у Twitter.

"Ми обговоримо заявку України на членство найближчими днями" , - написав він.

Також він зазначив, що солідарність, дружба та безпрецедентна допомога ЄС для України непохитні.

Нагадаємо, 28 лютого Україна звернулася до Євросоюзу із проханням про негайне приєднання до ЄС за спеціальною процедурою.