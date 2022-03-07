Українцям дозволили користуватися коштами з заарештованих рахунків

НБУ поінформував фінустанови щодо порядку здійснення видаткових операцій з рахунків українців за наявності арешту коштів, повідомляє УНІАН.

Українці, на рахунки яких було накладено арешт органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями, можуть скористатися своїми коштами.

У НБУ наголосили, що головне, щоб сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищувала 100 тис. гривень.

"Крім того, Міністерство юстиції України повідомило, що у разі відкриття рахунку клієнтом, на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнти можуть відкрити такий рахунок та здійснювати видаткові операції щодо нього без урахування арешту до закінчення військового стану в Україні", - йдеться у повідомленні.

Національний банк вже поінформував банки про порядок здійснення видаткових операцій з рахунків громадян за наявності арешту на кошти та закликає банки врахувати його під час обслуговування громадян.