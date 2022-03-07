Українцям дозволили користуватися коштами з заарештованих рахунків
НБУ поінформував фінустанови щодо порядку здійснення видаткових операцій з рахунків українців за наявності арешту коштів, повідомляє УНІАН.
Українці, на рахунки яких було накладено арешт органами державної виконавчої служби або приватними виконавцями, можуть скористатися своїми коштами.
У НБУ наголосили, що головне, щоб сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищувала 100 тис. гривень.
"Крім того, Міністерство юстиції України повідомило, що у разі відкриття рахунку клієнтом, на кошти якого в цьому банку накладено арешт, клієнти можуть відкрити такий рахунок та здійснювати видаткові операції щодо нього без урахування арешту до закінчення військового стану в Україні", - йдеться у повідомленні.
Національний банк вже поінформував банки про порядок здійснення видаткових операцій з рахунків громадян за наявності арешту на кошти та закликає банки врахувати його під час обслуговування громадян.
"В умовах війни держава не може залишити українців без можливості розпоряджатися своїми коштами на елементарні життєві потреби. Просимо банки відповідально підійти до цього питання та забезпечити таку можливість громадянам, рахунки яких були заблоковані до війни", – наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан.