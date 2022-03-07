Як лікуватися в умовах війни: інструкція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що робити з такими симптомами, якщо ви не можете звернутися до медиків при підвищеній температурі чи тиску, діареї, низькому цукрі, серцевому болі тощо, повідомляє Ділова столиця.

"МОЗ ніколи не надавало рекомендації до лікування із визначеними препаратами для пацієнтів.

І у мирний час ми точно б цього не робили, але нинішні умови та подекуди ускладнений доступ до медичної допомоги вимагають від нас цього кроку" , – наголошують у відомстві.

Основні правила залишаються незмінними:

НЕ призначайте собі самостійно антибіотики;

НЕ скасовуйте лікування, яке отримували до цього;

Якщо ви перебуваєте у відносно безпечних регіонах, варто консультуватися з лікарем.

Підвищення температури тіла

Вживайте багато рідини

Якщо ви у відносній безпеці та є така можливість, починайте з фізичних методів охолодження:

розкрити людину;

розстібнути одяг;

протерти вологою тканиною відкриті ділянки тіла.

Дайте людині жарознижувальні препарати:

дорослим: парацетамол 500 мг до 4 разів на добу або ібупрофен 400 мг до З разів на добу (можна чергувати).

дітям: 10-15 мг/кг маси тіла парацетамолу або ібупрофену в суспензіях (не забудьте збовтати перед застосуванням).

Так само ці препарати можна чергувати.

Пам’ятайте: після вживання жарознижувального температура НЕ обов'язково має збитися до 36,6 °С.

Зниження на 1,0°С вважається позитивною динамікою.

За можливості, проконсультуйтеся з лікарем.

Підвищення артеріального тиску

Якщо немає можливості зв'язатися з лікарем, випийте ліки проти гіпертонії:

Каптопрес, пів таблетки під язик.

Проконтролюйте артеріальний тиск після вживання ліків за допомогою тонометра.

Ви можете застосувати препарат вдруге за 40 хв.

За можливості, проконсультуйтеся з лікарем.

Діарея﻿

Діареєю вважається дефекація рідким калом три і більше разів за добу.

Якщо ви помітили в себе цю ознаку, припиніть споживати солодощі та молочні продукти.

Вживайте каші та затяжне печиво, а також продукти, що містять клітковину.

Якщо діарея зберігається тривалий час, випийте препарати, що поповнюють запас електролітів (солей).

Для цього підходять аптечні препарати, зокрема: "Регідрон", "Іоніка", "Ре-соль", а також мінеральні води на кшталт "Поляна квасова".

Ці препарати треба розчиняти у великій кількості рідини, більшій за одну склянку, тому уважно читайте інструкцію до кожного препарату.

Уникайте вживання лопераміду та інших "протидіарейних" ліків. Ці препарати можна використовувати за крайньої потреби. Наприклад, дорога без можливості сходити до вбиральні, евакуація і т.д.

Якщо є лихоманка, діарея не проходить кілька днів, відчуваєте значне виснаження – обов'язково сконтактуйтеся з лікарем.

Для запобігання діареї та іншим хворобам пийте лише кип'ячену воду або воду із закритих пляшок, часто мийте руки з милом або користуйтесь антисептиком.

Гіпоглікемія

Симптоми гіпоглікемії (зниження рівня глюкози в крові):

відчуття голоду та внутрішнє тремтіння;

прискорене серцебиття;

холодний і липкий піт.

Що робити?

Негайно випийте солодкий чай або інший солодкий напій.

Також варто розсмоктати льодяник або трохи цукру.

Гострий серцевий біль﻿

Якщо ви відчуваєте стисний біль практично по центру грудної клітки (як правило, люди показують такий біль, приклавши кулак):

Нітрогліцерин таблетки 0,5 мг під язик АБО нітрогліцерин в аерозолі 1-2 дози 0,4 – 0,8 мг;

Ацетилсаліцилову кислоту (АСК) 300 мг (одноразово розжувати 3 таблетки по 1ОО мг ("Магнікор", "Кардіомагніл", "Аспірин-кардіо" чи будь-яка інша АСК).

Якщо у вас є протипоказання до ацетилсаліцилової кислоти (гастрит у стадії загострення, виразкова хвороба, шлунково-кишкові кровотечі в анамнезі):

Клопідогрель 300 мг внутрішньо (один раз).

Якщо біль триває, повторіть прийом нітрогліцерину максимум 3 рази з інтервалом 5 хв.