Грозєв: однією з вимог РФ є призначення Бойка прем'єром

Журналіст та засновник розслідувального проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що окрім публічно озвучених Кремлем вимог, Зеленському пропонували призначити Юрія Бойка прем'єр-міністром України.

Про це Грозєв написав у Twitter.

Дві особи з'являються у Росії-Україні невідомості (включаючи back channel talks) tell me Russia proposed (1) Zelensky remains pro forma president but Russia appoints Boiko as PM, (2) Ukraine recognizes L/DNR and Crimea, (3) No NATO . Ze told them emphatically no. - Christo Grozev (@christogrozev) 7 березня 2022

Серед умов Росії: позаблоковий статус України, визнання анексії Криму та незалежності "республік" в ОРДЛО, а також призначення одного з лідерів ОПЗЖ та народного депутата Юрія Бойка прем'єр-міністром України.

За словами Грозєва, Зеленський категорично відмовився виконувати такі вимоги.

До речі, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков публічно заявив про перші дві з названих Грозєвих вимог.