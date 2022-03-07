Грозєв: однією з вимог РФ є призначення Бойка прем'єром
Журналіст та засновник розслідувального проєкту Bellingcat Христо Грозєв заявив, що окрім публічно озвучених Кремлем вимог, Зеленському пропонували призначити Юрія Бойка прем'єр-міністром України.
Про це Грозєв написав у Twitter.
Серед умов Росії: позаблоковий статус України, визнання анексії Криму та незалежності "республік" в ОРДЛО, а також призначення одного з лідерів ОПЗЖ та народного депутата Юрія Бойка прем'єр-міністром України.
За словами Грозєва, Зеленський категорично відмовився виконувати такі вимоги.
До речі, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков публічно заявив про перші дві з названих Грозєвих вимог.